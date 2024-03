Ρωσικά πυραυλικά πλήγματα σε ολόκληρη την Ουκρανία

Περίπου 15 ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ μέσω Telegram, αναφερόμενος σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων που μάλλον είχαν στόχο τις υποδομές ηλεκτροδότησης και προκάλεσαν διακοπές της παροχής σε κάποιους τομείς.

Russian strike all over #Ukraine. Blackout after 15 explosions in #Kharkov. #Odessa #Kiev #Zaporozhye has been attacked. Ukrainians spent the night in bomb shelters.#RussiaUkraineWar #Breaking pic.twitter.com/GzisaDqrxB

— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) March 22, 2024