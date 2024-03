Γάζα: Η Βρετανία έριξε τρόφιμα από αέρος για δεύτερη φορά

Περισσότερους από 10 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία περιλαμβάνει ρύζι, αλεύρι, λάδι, παιδικές τροφές, κονσέρβες και νερό, προσέφερε στους κατοίκους της Γάζας η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία της Βρετανίας.

Αεροσκάφος A400M της RAF απογειώθηκε από το Αμάν για να ρίξει τις προμήθειες κατά μήκος της ακτογραμμής του κατεστραμμένου από τον πόλεμο θύλακα, στο πλαίσιο της διεθνούς αποστολής αρωγής, στην οποία ηγείται η Ιορδανία.

Ο υπουργός Αμυνας Γκραντ Σαπς δήλωσε από την πλευρά του ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο κάνει ό,τι μπορεί για να φθάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα τρόφιμα στη Γάζα».

«Η σημερινή ρίψη από αέρος θα παράσχει περισσότερους από 10 τόνους τροφίμων σε πολίτες που έχουν ανάγκη. Ευχαριστώ το προσωπικό της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας και του βρετανικού στρατού για το ακατάβλητο έργο τους στην υποστήριξη αυτής της αποστολής. Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία για να παραδίδουμε βοήθεια από αέρος, δια θαλάσσης και ξηράς στη Γάζα», πρόσθεσε ο Βρετανός υπουργός Αμυνας.

The @RoyalAirForce has today successfully completed its second air drop of essential aid to Gaza.

Thanks to everyone involved for making sure this essential humanitarian aid gets to the people who need it most. More than 20 tonnes of aid has been dropped this week.

We will… pic.twitter.com/vPJk3OoBEC

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 29, 2024