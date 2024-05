Ο Μασκ έστειλε το Twitter στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας

Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που για χρόνια αποκαλούσαμε Twitter με την εξαγορά του Ελον Μασκ σταδιακά μετατράπηκε στο λεγόμενο «X», αλλάζοντας logo και βέβαια όνομα. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τη διεύθυνση X.com από τις αρχές Απριλίου και πλέον η «μεταμόρφωση» του Twitter σε Χ έχει, ύστερα από καιρό, ολοκληρωθεί πλήρως.

«Σας ενημερώνουμε ότι αλλάζουμε τη διεύθυνση URL μας, αλλά οι ρυθμίσεις απορρήτου και προστασίας δεδομένων σας παραμένουν οι ίδιες», αναφέρει ένα μήνυμα στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας του X, κλείνοντας έτσι έναν ιστορικό κύκλο.

«Το όνομα Twitter είχε νόημα όταν η ανάρτηση ήταν μόνο 140 χαρακτήρων, περίπου όσο ένα τιτίβισμα πουλιού. Τώρα μπορείτε να δημοσιεύσετε σχεδόν τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων πολλών ωρών βίντεο», έγραψε ο Μασκ το περασμένο καλοκαίρι. «Μέσα στους επόμενους μήνες, θα προσθέσουμε τρόπους επικοινωνίας και τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τα οικονομικά σας. Το όνομα Twitter δεν έχει νόημα σε αυτό το πλαίσιο, οπότε πρέπει να αποχαιρετήσουμε το πουλί», είχε πει.

Το Twitter υπό τον Μασκ έχει πράγματι προσθέσει βίντεο και φωνητικές κλήσεις στον κατάλογο των δυνατοτήτων του. Εχει όμως δεχτεί πίσω συνομωσιολόγους όπως ο Αλεξ Τζόουνς, έχει καλλιεργήσει ένα φιλόξενο περιβάλλον για λογαριασμούς spam πορνογραφικού περιεχομένου, έχει προκαλέσει χάος στο κομμάτι της επαλήθευσης λογαριασμών και βέβαια έχει επιτρέψει την αύξηση της ρητορικής μίσους στην πλατφόρμα. Ολα αυτά εν μέσω παλινωδιών, όπως η αφαίρεση των τίτλων σε λινκς ειδήσεων (φαινόταν μόνο η εικόνα του άρθρου) και μερικές εβδομάδες μετά η επαναφορά τους. Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης εφαρμογών SensorTower, το X έχει καταγράψει πάνω από 20% πτώση της χρήσης του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι πιο συναισθηματικοί με το brand του Twitter μπορούν πλέον και επισήμως να θρηνήσουν. Ωστόσο, αυτή η αλλαγή ήταν αναπόφευκτη από τη στιγμή που η πλατφόρμα «έπεσε» στα χέρια του εκκεντρικού δισεκατομμυριούχου.

Ο Μασκ δημιούργησε για πρώτη φορά το X.com το 1999, ως διαδικτυακή τράπεζα. Λίγο καιρό μετά, θα συγχωνευόταν με έναν ανταγωνιστή και θα γινόταν η PayPal. Αγόρασε πίσω την X.com από την PayPal το 2017, γράφοντας στο Twitter ότι πρόκειται για μια κίνηση με «μεγάλη συναισθηματική αξία». Σύμφωνα με τον βιογράφο του δισεκατομμυριούχου λοιπόν, τον Γουόλτερ Αϊζακσόν, ο Μασκ είδε το Twitter ως «όχημα» για την επιστροφή του Χ πριν καν ολοκληρωθεί η εξαγορά.

«Τις ημέρες που προηγήθηκαν της εξαγοράς του Twitter στα τέλη Οκτωβρίου του 2022, η διάθεση του Μασκ είχε έντονες διακυμάνσεις. Ελεγε ότι θα το μετέτρεπε σε έναν συνδυασμό χρηματοοικονομικής πλατφόρμας και μέσου κοινωνικής δικτύωσης όπως είχε οραματιστεί χρόνια νωρίτερα για το X.com. Ελεγε επίσης ότι σχεδίαζε να μετονομάσει την πλατφόρμα με αυτό το όνομα, το οποίο αγαπούσε», γράφει ο Αϊζακσόν.

Και για να γίνει ακόμα πιο εμφανής αυτή η σύνδεση με το παρελθόν, σε ανάρτησή του σήμερα, ο Μασκ με αφορμή την πλήρη μετονομασία του Twitter ανακοίνωσε ότι «όλα τα συστήματα βρίσκονται πλέον στο X.com» μαζί με φωτογραφία του λογότυπου της εταιρείας που ίδρυσε πριν από 25 χρόνια. Αν και το X μπορεί να μη γίνει ποτέ η εφαρμογή που ονειρεύτηκε ο Μασκ, είναι αναμφισβήτητα μια διαφορετική πλατφόρμα από αυτή που αγόρασε πριν μερικά χρόνια.

All core systems are now on https://t.co/bOUOek5Cvy pic.twitter.com/cwWu3h2vzr

— Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2024