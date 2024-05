Θραύσμα κομήτη «σάρωσε» τον ουρανό της Ισπανίας – Βίντεο

Τμήμα κομήτη φώτισε τον ουρανό πάνω την Ισπανία και την Πορτογαλία αργά το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

Το πρωί της Κυριακής, ο ESA μοιράστηκε στο X ένα βίντεο από ειδική κάμερα, πάνω από την πόλη Κάθερες της δυτικής Ισπανίας, κοντά στα σύνορα με την Πορτογαλία.

«Το Γραφείο Πλανητικής Αμυνας αναλύει επί του παρόντος το μέγεθος και την τροχιά του αντικειμένου για να εκτιμήσει την πιθανότητα να έφτασε οποιοδήποτε υλικό στην επιφάνεια» ανέφερε ο ESA.

☄️😍 ESA’s fireball camera in Cáceres, Spain, spotted this stunning meteor last night!

Our Planetary Defence Office are currently analysing the size and trajectory of the object to assess the chance that any material made it to the surface.

Credit: ESA/PDO/AMS82 – AllSky7 pic.twitter.com/gSU4unncQW

— ESA Operations (@esaoperations) May 19, 2024