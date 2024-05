Ισραήλ: Ομάδα ειρηνιστών προστάτευσε οχηματοπομπή με βοήθεια για τη Γάζα

Ομάδα Ισραηλινών ειρηνιστών προσπάθησε χθες, Κυριακή, να προστατεύσει οχηματοπομπή με ανθρωπιστική βοήθεια προοριζόμενη για τους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε να μην υποστεί επίθεση όπως άλλες τις τελευταίες ημέρες, διαπίστωσε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μέλη της ισραηλινής ακροδεξιάς πρόσφατα εμπόδισαν, προκάλεσαν φθορές και σε ορισμένες περιπτώσεις πυρπόλησαν τουλάχιστον επτά φορτηγά με βοήθεια που είχαν ξεκινήσει από την Ιορδανία και είχαν προορισμό τον θύλακο, όπου ο πόλεμος ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και στη Χαμάς, που διανύει τον όγδοο μήνα του, έχει προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή.

We all know that good news get less traction than the other kind. So let’s give this a boost. Today Standing Together’s first Humanitarian Guard succeeded in ensuring that the aid convoy traveled safely from Jordan to Gaza. Tomorrow they go out again. More power to them. pic.twitter.com/XhgaLRTXYP

— Ami Dar (@AmiDar) May 19, 2024