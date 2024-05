Ρωσία: Ζημιές από επίθεση ντρόουν στο διυλιστήριο του Σλαβιάνσκ

Ζημιές άγνωστης ακόμα έκτασης παραδέχονται τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης σήμερα, Δευτέρα, ότι υπέστησαν οι εγκαταστάσεις του μεγάλου διυλιστηρίου του Σλαβιάνσκ, στο Κράσνονταρ της νότιας Ρωσίας, από την επίθεση που φέρεται να εξαπέλυσε ουκρανικό ντρόουν χθες, Κυριακή.

Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν τη συντριβή τουλάχιστον έξι μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή της μονάδας πετρελαίου, που υποχρεώθηκε να διακόψει τη λειτουργία του κατά το ρωσικό πρακτορείο Interfax.

Οι ειδικοί επί του εδάφους κατέγραψαν ζημιές στο διυλιστήριο, όπως ανέφερε στο πρακτορείο TASS ο Εντβαρντ Τρούντνεφ, διευθυντής για την ασφάλεια του ομίλου εταιρειών Slavyansk ECO.

«Υπάρχει ζημιά, η κλίμακα και το μέγεθός τους θα καθοριστούν», είπε ο κ. Τρούντεφ.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι οι ειδικοί έχουν εντοπίσει τρωτά σημεία στις αμυντικές δυνατότητες του Διυλιστηρίου Σλαβιάνσκ και σκοπεύουν να εργαστούν για την εξάλειψή τους.

The refinery in Slavyansk-na-Kuban suspended operations after the attack with drones, the company reported pic.twitter.com/n16Y6PahsJ

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 19, 2024