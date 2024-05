CNN: Εντάλματα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου σε Νετανιάχου και ηγέτη Χαμάς ζητεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ζητά την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τον ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου με την κατηγορία των εγκλημάτων πολέμου και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ και τον πόλεμο που ακολούθησε στη Γάζα, δήλωσε ο επικεφαλής εισαγγελέας του δικαστηρίου Καρίμ Χαν στην Κριστιάν Αμανπούρ του CNN σε αποκλειστική συνέντευξη τη Δευτέρα.

Ο Χαν δήλωσε ότι το ΔΠΔ εξέδωσε επίσης εντάλματα για τον υπουργό Αμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ, καθώς και για δύο άλλους κορυφαίους ηγέτες της Χαμάς, τον Μοχάμεντ Ντιάμπ Ιμπραχίμ αλ Μάσρι, τον ηγέτη των Ταξιαρχιών Αλ Κάσεμ και γνωστότερο ως Μοχάμεντ Ντέιφ, και τον Ισμαήλ Χανίγια, τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς.

Τα εντάλματα κατά των ισραηλινών πολιτικών σηματοδοτούν την πρώτη φορά που το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο βάζει στο στόχαστρο κορυφαίο ηγέτη ενός στενού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογο ένταλμα είχε εκδοθεί κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για την εισβολή στην Ουκρανία.

Οπως αναφέρει το CNN, πλέον μια ομάδα δικαστών του ΔΠΔ θα εξετάσει την αίτηση του Χαν για τα παραπάνω εντάλματα σύλληψης.

Οταν τον περασμένο μήνα είδαν το φως της δημοσιότητας αναφορές ότι ο επικεφαλής εισαγγελέας του ΔΠΔ εξέταζε το ενδεχόμενο ενός εντάλματος, ο Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι μια τέτοια εξέλιξη «θα ήταν προσβολή ιστορικών διαστάσεων» και ότι το Ισραήλ «διαθέτει ένα ανεξάρτητο νομικό σύστημα που διερευνά αυστηρά όλες τις παραβιάσεις του νόμου».

Ερωτηθείς σχετικά με τα σχόλια του Νετανιάχου, ο Χαν δήλωσε ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».

