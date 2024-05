Ζ. Μπορέλ: Σεβασμός στις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

«Ολα τα κράτη που έχουν επικυρώσει το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου υποχρεούνται να εκτελούν τις αποφάσεις του Δικαστηρίου», ανέφερε τη Δευτέρα ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

Η δήλωση του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας έρχεται μετά την ανακοίνωση ότι ο εισαγγελέας του ΔΠΔ ζητεί την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, τόσο για στελέχη της Χαμάς όσο και για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ζοζέπ Μπορέλ αναφέρει πως «η αποστολή του ΔΠΔ, ως ανεξάρτητου διεθνούς θεσμού, είναι η δίωξη των σοβαρότερων εγκλημάτων βάσει του διεθνούς δικαίου».

The mandate of the ICC, as an independent international institution, is to prosecute the most serious crimes under international law.

All States that have ratified the ICC statutes are bound to execute the Court’s decisions. 2/2

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 20, 2024