Νάπολη: Ανησυχία από αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις (βίντεο)

Μια σειρά ασθενών έως μέτριων σεισμικών δομήσεων καταγράφηκε χθες, Δευτέρα, στην περιοχή της Νάπολης, στα Φλεγραία Πεδία, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην περιοχή.

Η μεγαλύτερη καταγράφηκε στις 20.10 (ώρα Ιταλίας· 21.10 ώρα Ελλάδας) κι ήταν μεγέθους 4,4 βαθμών, με εστιακό βάθος τριών χιλιομέτρων. Ακολούθησε σειρά άλλων δονήσεων μικρότερου μεγέθους.

Οπως έκαναν γνωστό οι Αρχές, πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό στην περιοχή τα τελευταία 40 χρόνια.

Κόσμος βγήκε από σπίτια και κοιμήθηκε σε αυτοκίνητα ή σε εξωτερικούς χώρους.

Κατά πληροφορίες οι κάτοικοι παλιών κτιρίων ζητήθηκε να απομακρυνθούν από αυτά προληπτικά.

🚨‼️ URGENT – Italy: New seismic eruptions in the Phlegraean fields, Naples with some tremors in Pozzuoli: these are hours of great fear, that a new eruption 🌋 can happen at the Campi Flegrei #Italy #Earthquake #CampiFlegrei #Napoli #Naples #Phlegraean #Pozzuoli #terremoto pic.twitter.com/rZQg66xC33

