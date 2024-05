Χιλιάδες στους δρόμους για την κηδεία του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραΐσι

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Ταμπρίζ -επίσης γνωστή ως Ταυρίδα-, της τέταρτης μεγαλύτερης πόλης του Ιράν και πρωτεύουσας της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν για να αποτίσουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι.

Εικόνες δείχνουν χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται στους δρόμους της πόλης του βορειοδυτικού Ιράν, ενώ πολλοί φαίνονται να ανεμίζουν ιρανικές σημαίες και να κρατούν πορτρέτα του Εμπραχίμ Ραΐσι.

With heavy hearts, the people of Tabriz bid farewell to the beloved president of Iran and his companions. pic.twitter.com/vZ3f5HwsXi

— Imam Reza Shrine (@ImamRezaEN) May 21, 2024