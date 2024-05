H Αμάλ Κλούνεϊ στην επιτροπή συμβούλων του ΔΠΔ που εισηγήθηκε τα εντάλματα κατά Νετανιάχου και ηγετών της Χαμάς

Η δικηγόρος Αμάλ Κλούνεϊ συμμετείχε στην ομάδα των ειδικών τους οποίους συμβουλεύτηκε ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για να ζητήσει την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης κατά του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, του υπουργού Αμυνας Γιόαβ Γκάλαντ και τριών μελών της ηγεσίας της Χαμάς, του Γιαχία Σινουάρ, του Μοχάμεντ Ντέιφ και του Ισμαΐλ Χανίγιε.

Με ανάρτηση στην ιστοσελίδα Clooney foundation for justice, την οποία έχει δημιουργήσει με τον σύζυγό της Τζορτζ Κλούνεϊ, η δικηγόρος και ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξηγεί ότι ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ήρθε σε επαφή μαζί της «εδώ και περισσότερους από τέσσερις μήνες» για να της ζητήσει να ενταχθεί στην ομάδα των ειδικών του διεθνούς δικαίου που ήταν επιφορτισμένη με την «εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» που έχουν τυχόν τελεστεί στο Ισραήλ και στην Λωρίδα της Γάζας.

«Τα νομικά μας πορίσματα ήταν ομόφωνα», είπε.

