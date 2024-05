Νέος άθλος από τον Κάμι Ρίτα: Ο 54χρονος Σέρπα κατέκτησε το Εβερεστ για 30η φορά

Με τα φώτα να στρέφονται συνήθως στους επισκέπτες ορειβάτες, οι Σέρπα, οι ηρωικοί οδηγοί και αχθοφόροι των Ιμαλαΐων, παραμένουν στη σκιά του παρασκηνίου.

Το παράδοξο αυτό σπάει με έναν πραγματικό άθλο ο διάσημος οδηγός Κάμι Ρίτα που σήμερα κατέκτησε το Εβερεστ για 30η φορά στη ζωή του – ολοκληρώνοντας, μάλιστα, εντός Μαΐου δύο αναβάσεις στην κορυφή του κόσμου.

This morning at 7:49 AM, Kami Rita Sherpa broke his own record he had set just nine days earlier.

This marks his 30th ascent to the top of the world. https://t.co/PNOy9Cy7Iv

— Gautam Khim Lal (@gautamkhimlal) May 22, 2024