Πόλεμος στην Ουκρανία: Πυραυλική επίθεση του Κιέβου κατά της ρωσοκρατούμενης Κριμαίας

Ο επικεφαλής των εγκάθετων από τη Μόσχα αρχών στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία από την Ουκρανία το 2014, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη μέσω Telegram ότι ουκρανική πυραυλική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε δύο αμάχους κοντά στην πρωτεύουσά της, τη Συμφερόπολη.

Ο Σεργκέι Αξιόνοφ ανέφερε επίσης ότι ουκρανικός πύραυλος έπληξε άδειο κτίριο κοντά στην Αλούστα, στις ακτές της χερσονήσου στη Μαύρη Θάλασσα.

Το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει επίσημα τις πληροφορίες για την επίθεση έως αυτό το στάδιο.

Σύμφωνα με Ουκρανούς χρήστες ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επλήγησαν διάφοροι στόχοι στη χερσόνησο.

The AFU publishes footage of missile attacks filmed near Alushta in Crimea.

The head of Crimea said that two civilians were killed as a result of the attack in the Simferopol region.

