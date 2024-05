Παπούα Νέα Γουινέα: Φόβοι για εκατόμβη νεκρών λόγω κατολίσθησης

Φόβοι για πολλές δεκάδες νεκρούς εκφράζονται στην Παπούα Νέα Γουινέα ύστερα από μια τεράστια κατολίσθηση σε ένα απομακρυσμένο χωριό στη βόρεια πλευρά της χώρας, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά η πρόσβαση στην περιοχή έχει καταστεί εξαιρετικά δυσχερής, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής το CNN.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε στο χωριό Καοκαλάμ στην επαρχία Ενγκα, περίπου 600 χλμ. βόρεια της πρωτεύουσας Πορτ Μόρεσμπι, περίπου στις 3 τα ξημερώματα τοπική ώρα (8 το βράδυ της Πέμπτης ώρα Ελλάδος), όταν οι περισσότεροι κάτοικοι κοιμούνταν.

Ο πρωθυπουργός της νησιωτικής χώρας, Τζέιμς Μαράπε, παραδέχθηκε σε δήλωσή του ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί πλήρως για την κατάσταση, αλλά διαβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες αρχές εργάζονται επιμελώς για την αντιμετώπιση της καταστροφής.

«Στέλνουμε αξιωματούχους για την αντιμετώπιση καταστροφών, τον στρατό και το Τμήμα Εργων και Αυτοκινητοδρόμων, για να συναντηθούν με επαρχιακούς και περιφερειακούς αξιωματούχους στην Ενγκα και να ξεκινήσουν εργασίες ανακούφισης, ανάκτησης σορών και ανακατασκευή της υποδομής», είπε ο κ. Μαράπε.

BREAKING: At least 100 are feared dead in Papua New Guinea after a landslide in a remote town. https://t.co/TWh1KQh9q4 #7NEWS pic.twitter.com/Zm3kD5Ukvw

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) May 24, 2024