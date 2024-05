Τραμπ ξανά κατά μεταναστών: «Δημιουργούν στρατό» για να επιτεθούν στους Αμερικανούς

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στις προεδρικές εκλογές Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε χθες, Πέμπτη, χωρίς να προσφέρει αποδείξεις, ότι μετανάστες από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και αλλού «δημιουργούν έναν στρατό» για να επιτεθούν στους Αμερικανούς «εκ των έσω».

Στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στη συνοικία του νότιου Μπρονξ στη Νέα Υόρκη, όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι Αφροαμερικανοί και ισπανόφωνοι, ο Τραμπ προσπάθησε να παρουσιάσει τους μετανάστες από την Κίνα, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και άλλες χώρες ως επικίνδυνη απειλή, παρά το γεγονός ότι έρευνες έχουν δείξει ότι οι μετανάστες είναι λιγότερο πιθανό να εμπλακούν σε εγκληματικές δραστηριότητες.

«Σχεδόν όλοι τους είναι άνδρες και μοιάζουν να είναι σε μάχιμη ηλικία. Πιστεύω ότι δημιουργούν στρατό», δήλωσε ο τέως πρόεδρος απευθυνόμενος σε μερικές χιλιάδες υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί για να τον ακούσουν. «Θέλουν να μας επιτεθούν εκ των έσω», πρόσθεσε.

🚨 Keep your powder dry patriots. Donald Trump is warning everyone…

They are Building an Army! They want to get us from Within!!

They’re Building Something!

• Millions of illegals

• They’re all young

• Most are males

• They are of fighting agehttps://t.co/Zid32ObrJU pic.twitter.com/J7VqZ5jCYs

— MJTruthUltra (@MJTruthUltra) May 23, 2024