Daily Sabah: Η Τουρκία σχεδιάζει δικά της θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο ως απάντηση στην Ελλάδα

Η Τουρκία ξεκινά τη δική της πρωτοβουλία για τη χαρτογράφηση θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο, σε μια κίνηση «αντιποίνων» στην Ελλάδα, αναφέρει σε ανάλυσή της στην αγγλόφωνη έκδοσή της η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Daily Sabah, με τίτλο «Η Αγκυρα θα χαρτογραφήσει τα θαλάσσια πάρκα σε μια κίνηση αντιποίνων κατά της Αθήνας» (Ankara to map marine parks in tit-for-tat move against Athens).

Σύμφωνα με Τούρκο αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε στην εφημερίδα υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω των περιορισμών που ισχύουν για την επικοινωνία με τα Μέσα Ενημέρωσης, το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας θα σχεδιάσει τα δικά του θαλάσσια πάρκα στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο μήνα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε στην ομιλία του στη 9η διεθνή διάσκεψη «Our Ocean Conference» τη δημιουργία δύο μεγάλων εθνικών θαλάσσιων πάρκων, ένα στο Αιγαίο και ένα στο Ιόνιο.

«Η ανακοίνωση αυτή επικρίθηκε δριμύτατα από τη γειτονική Τουρκία, η οποία κατηγόρησε την Αθήνα ότι εκμεταλλεύεται περιβαλλοντικά ζητήματα για να προωθήσει μια γεωπολιτική ατζέντα», σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τουρκική διπλωματική πηγή δήλωσε πως η Αγκυρα δεν ενημερώθηκε προηγουμένως για το θέμα ούτε έλαβε κάποιου είδους πρόταση για διαβούλευση ή προσφορά συνεργασίας. «Η κίνηση αυτή θεωρείται από την Αγκυρα ως “τετελεσμένο”», αναφέρεται.

«Το τελευταίο περιστατικό της διαμάχης για το θαλάσσιο πάρκο αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα της ανικανότητας ή της απροθυμίας των δύο χωρών να συνεργαστούν σε κρίσιμα ζητήματα και απειλεί να διαταράξει την τρέχουσα θετική ατμόσφαιρα στις διμερείς σχέσεις» σχολιάζει η Σαμπάχ.

«Η μονομερής κίνηση της Ελλάδας, χωρίς διαβούλευση με την Τουρκία, μεταφράζεται σε εδαφοποίηση μέσω της οροθέτησης και της ρύθμισης χρήσης πόρων σε γεωγραφικά καθορισμένη περιοχή. Τα θαλάσσια πάρκα, οροθετημένα πάρκα που απομονώνουν μια συγκεκριμένη περιοχή για να επιτύχουν οικολογική βιωσιμότητα και να επιτρέψουν θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής, μπορούν να αποτελέσουν πεδίο συνεργασίας ή αμφισβήτησης, ακόμη και περιφερειακών συγκρούσεων. Το θέμα είναι ευαίσθητο, δεδομένου ότι το διεθνές δίκαιο δεν παρέχει σαφείς οδηγίες για τη διασυνοριακή θαλάσσια διατήρηση», σημειώνεται στο δημοσίευμα.

«Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες κράτη έχουν χρησιμοποιήσει θαλάσσια πάρκα για να αποκτήσουν δικαιώματα επί αμφισβητούμενων θαλάσσιων πόρων, να περιορίσουν την ελευθερία άλλων και να εδραιώσουν κυριαρχία επί θαλάσσιου χώρου. Ωστόσο, υπάρχουν και επιτυχημένα παραδείγματα όσον αφορά τη συνεργασία», σημειώνεται στο δημοσίευμα, που κάνει ειδική μνεία στη συνεργασία Μαλαισίας και Φιλιππίνων, το 1996, για την πρώτη θαλάσσια διασυνοριακή προστατευόμενη περιοχή στην Ασία, δηλαδή την προστατευόμενη περιοχή Turtle Island Heritage Protected Area στη Θάλασσα Sulu.

«Στο πλαίσιο αυτό, συνήφθη μνημόνιο μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. […] Συνεπώς, η συνεργασία είναι αναπόφευκτη. Μια φόρμουλα από κοινού διαχείρισης υπό διαφύλαξη περιοχών μπορεί να επιτευχθεί μετά από διαδικασία διαβούλευσης και ανταλλαγής πληροφοριών, σε συνέχεια της οποίας μπορούν να δημιουργηθούν κοινές επιτροπές για τη διαχείριση και την παρακολούθηση. Νομικά μέσα, όπως η σύνταξη διμερών συνθηκών ή μνημονίων κατανόησης, μπορούν να ενισχύσουν τη διαδικασία».