Ουκρανία: Τουλάχιστον 12 νεκροί από ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες και δεκάδες τραυματίστηκαν σε ρωσικό πλήγμα σε υπεραγορά με υλικά ιδιοκατασκευών στο Χάρκοβο, δήλωσαν σήμερα το πρωί Ουκρανοί εισαγγελείς, με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας σείστηκε χθες από δυο επιθέσεις.

Δύο κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν την υπεραγορά με υλικά ιδιοκατασκευών Epicentr σε περιοχή με κατοικίες χθες το απόγευμα, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ στην κρατική τηλεόραση. Τα πλήγματα προκάλεσαν μεγάλη πυρκαγιά, με πυκνό, μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από το κτίριο.

Russians just hit an “Epicenter” hypermarket in Kharkiv with two “FAB” aerial bombs.

Deliberately on the weekday when lots of civilians are inside.

2 people confirmed killed, large number of people is missing and many are wounded. There is a big fire going on right now. pic.twitter.com/cohZTIfDqF

— Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) May 25, 2024