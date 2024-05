Χτύπημα στη Ράφα: «Οι μαζικοί θάνατοι οφείλονται σε πυρκαγιά», λέει το Ισραήλ

Τα πρώτα ευρήματα της ισραηλινής έρευνας για το συμβάν με τους μαζικούς θανάτους πολιτών στην πόλη Ράφα της Γάζας δείχνουν ότι αεροπορική επιδρομή εναντίον διοικητών της Χαμάς προκάλεσε πυρκαγιά που σκότωσε Παλαιστίνιους αμάχους, δήλωσε σήμερα Δευτέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Αβί Χιμάν.

Νωρίτερα, ανθρωπιστικές οργανώσεις δήλωναν «τρομοκρατημένες» από το ισραηλινό χτύπημα σε καταυλισμό εκτοπισμένων στη Ράφα της νότιας Γάζας, το οποίο προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 45 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Γάζας, μεταξύ των θυμάτων, περιλαμβάνονται τουλάχιστον 23 γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι.

«Είμαστε τρομοκρατημένοι από το χτύπημα που δείχνει για άλλη μία φορά ότι κανένας τόπος δεν είναι ασφαλής» στη Γάζα, ανέφεραν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF).

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) έκανε λόγο για «τρομακτικές επιθέσεις».

«Υπάρχουν αναφορές για μαζικές απώλειες, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες. Η Γάζα είναι η κόλαση στη Γη. Οι εικόνες από χθες το βράδυ είναι άλλη μια απόδειξη για αυτό».

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας αύξησε σήμερα Δευτέρα τον συνολικό απολογισμό των επιβεβαιωμένων νεκρών από την έναρξη της στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ σε τουλάχιστον 36.050, ενώ οι τραυματίες, όπως ανακοινώθηκε, ανέρχονται σε 81.026.

