Μπορέλ: Οι εντολές του Διεθνούς Δικαστηρίου πρέπει να γίνονται σεβαστές

«Οι εντολές του Διεθνούς Δικαστηρίου και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να γίνονται σεβαστά από όλες τις πλευρές», τονίζει ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του για το αιματηρό χτύπημα του Ισραήλ στην πόλη Ράφα της Λωρίδας της Γάζας.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο Χ, ο Μπορέλ αναφέρει τα εξής: «Είμαι τρομοκρατημένος από τα νέα που έρχονται από τη Ράφα για τα ισραηλινά χτυπήματα που σκότωσαν δεκάδες εκτοπισμένους, συμπεριλαμβανομένων μικρών παιδιών. Τa καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο. Δεν υπάρχει ασφαλές μέρος στη Γάζα. Αυτές οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Οι εντολές του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ) και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να γίνονται σεβαστά από όλα τα μέρη».

Horrified by news coming out of #Rafah on Israeli strikes killing dozens of displaced persons, including small children. I condemn this in the strongest terms.

There is no safe place in Gaza. These attacks must stop immediately. ICJ orders & IHL must be respected by all parties.

