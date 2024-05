Πώς οι κατσαρίδες «κατέκτησαν» τον κόσμο

Οι πρόγονοι της κατσαρίδας που μόλις βγήκε από την αποχέτευση του νεροχύτη σας, είναι πιθανό να ενοχλούσαν ή να τρόμαζαν εξίσου τους ανθρώπους που κατοικούσαν στη νότια Ασία πριν από 2.000 χρόνια, σύμφωνα με μια νέα μελέτη. Συγκεκριμένα, μια επιστημονική έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στις 20 Μαΐου στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, έδειξε ότι η γεωγραφική εξάπλωση των λεγόμενων γερμανικών κατσαρίδων από τους αρχαίους ασιατικούς πολιτισμούς έως το πάτωμα της κουζίνας μας σχετίζεται με σημαντικές ιστορικές εξελίξεις, όπως η επέκταση του εμπορίου και ο πόλεμος.

Οι γερμανικές κατσαρίδες, επιστημονικά γνωστές ως Blattella germanica, είναι πανταχού παρούσες πλέον σε μεγάλες πόλεις του κόσμου. Τα ανθεκτικά αυτά έντομα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά σε επιστημονικά αρχεία πριν από 250 χρόνια στην Ευρώπη, αλλά λίγα είναι γνωστά για την προέλευσή τους.

Για να καταλάβουν πώς οι κατσαρίδες εξαπλώθηκαν, ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Κιάν Τανγκ και οι συνεργάτες του συνέλεξαν δείγματα κατσαρίδων από πολλές περιοχές του κόσμου. Συνολικά, η ερευνητική έλαβε 281 δείγματα γερμανικών κατσαρίδων από 57 τοποθεσίες σε 17 χώρες και μελέτησε το DNA τους για να ανιχνεύσει την εξέλιξή τους.

Χρησιμοποιώντας γονιδιωματικά δεδομένα από τα δείγματα, ο Τανγκ διαπίστωσε με έκπληξη ότι η γενεαλογία της σύγχρονης κατσαρίδας πηγαίνει πολύ πιο πίσω από την Ευρώπη του 18ου αιώνα. Το σημερινό έντομο εξελίχθηκε από την άγρια ασιατική κατσαρίδα, επιστημονικά γνωστή ως Blattella asahinai, πριν από 2.100 χρόνια, σύμφωνα με την έρευνά του. Περίπου εκείνη την εποχή, υποθέτουν ο Τανγκ και οι συνεργάτες του, οι άνθρωποι στη σημερινή Ινδία ή τη Μιανμάρ άρχισαν να φυτεύουν καλλιέργειες στο φυσικό περιβάλλον της ασιατικής κατσαρίδας. Τα έντομα προσαρμόστηκαν, περιέλαβαν στο διαιτολόγιό τους ανθρώπινη τροφή και στη συνέχεια άρχισαν να ζουν μέσα σε σπίτια.

Μια χιλιετία αργότερα, καθώς το εμπόριο και η στρατιωτική δραστηριότητα αυξήθηκαν μεταξύ της νότιας Ασίας και της Μέσης Ανατολής και αργότερα της Ευρώπης, οι εξημερωμένες πλέον κατσαρίδες εξαπλώθηκαν προς τα δυτικά, πιθανότατα στα καλάθια φαγητού των στρατιωτών και των ταξιδιωτών. Η γενετική ανάλυση τοποθετεί την πρώτη έλευση της κατσαρίδας στην Ευρώπη περίπου 270 χρόνια πριν. Η εκτίμηση αυτή είναι κοντά στην εποχή που ο διάσημος Σουηδός γενετιστής, Κάρολος Λινναίος τις κατέγραψε για πρώτη φορά το 1776 στην Ευρώπη, δηλαδή μια δεκαετία μετά τον επταετή πόλεμο που έλαβε χώρα στην Ασία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Οι κατσαρίδες κατάφεραν τελικά να περάσουν και τον Ατλαντικό, φτάνοντας στην Αμερική πριν από περίπου 120 χρόνια, σύμφωνα με τη μελέτη.

«Τα έντομα αποτελούν σημαντικό κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού», δήλωσε η καθηγήτρια Τζέσικα Γουέαρ, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα. «Εδώ και πολύ καιρό, γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι μετακινούν πολλά είδη παρασίτων. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι υπερατλαντικοί εμπορικοί δρόμοι ήταν πιθανώς ο λόγος για την εξάπλωση των γερμανικών κατσαρίδων. Το να το βλέπουμε όμως αυτό να αντανακλάται γενετικά, είναι πολύ συναρπαστικό», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από CNN