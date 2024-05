Παπούα Νέα Γουινέα: «Απίθανο» να βρεθούν επιζώντες – Με φτυάρια και με γυμνά χέρια ψάχνουν οι κάτοικοι

Αντιπρόσωπος της UNICEF στην Παπούα Νέα Γουινέα εκτίμησε σήμερα ότι είναι «ελάχιστα πιθανό» τα σωστικά συνεργεία να βρουν επιζώντες στον τόπο της μεγάλης κατολίσθησης που έθαψε χωριό στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Search teams in Papua New Guinea dig by hand to find victims of Friday’s landslide, as funerals are held for those found. Officials now say over two thousand people may be buried under the rubble in Enga province. pic.twitter.com/EQBEbcifJB

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 28, 2024