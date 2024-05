Μπέτι Νας: Πέθανε η μακροβιότερη αεροσυνοδός στον κόσμο μετά από 67 χρόνια στους αιθέρες

Πέθανε σε ηλικία 88 χρόνων η μακροβιότερη εν ενεργεία αεροσυνοδός, με καριέρα 67 ετών στους αιθέρες.

Η Μπέτι Νας «ξεκίνησε το 1957 και γράφτηκε στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως η μακροβιότερη αεροσυνοδός, εμπνέοντας τις νέες γενιές. Πέτα ψηλά, Μπέτι» έγραψαν οι American Airlines στο Χ, αποχαιρετώντας την επί δεκαετίες υπάλληλό τους.

We mourn the passing of Bette Nash, who spent nearly seven decades warmly caring for our customers in the air. She started in 1957 and held the Guinness World Record for longest-serving flight attendant. Bette inspired generations of flight attendants. Fly high, Bette. pic.twitter.com/XFTXyvsqFI

