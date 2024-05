Ευρωεκλογές: Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση μια ανάσα πριν από τις κάλπες

Απομένουν μόλις οκτώ μέρες πριν από το άνοιγμα της κάλπης για τις ευρωπαϊκές εκλογές, που θα διεξαχθούν 6-9 Ιουνίου στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και νέα δημοσκόπηση του Europe Elects συνεχίζει να δίνει «πρωτιά» για το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), ενώ οι Φιλελεύθεροι (Renew) φαίνεται ότι κερδίζουν την τρίτη θέση. Εκτός της ευρωομάδας (Ταυτότητα και Δημοκρατία ID) υπολογίζεται πλέον η γερμανική Εναλλακτική για τη Γερμανία (ΑfD) –μετά την πρόσφατη σχετική απόφαση αποκλεισμού της–, γεγονός που οδηγεί σε απώλεια εδρών στο επόμενο ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο για τους ακροδεξιούς.

💥NEW Europe Elects EU Parliament seat projection for

Nine days ahead of the first EU election day.

Total: 720 (+15)

Centre-right EPP: 180 (+2)

Centre-left: S&D: 138 (-2)

Liberal RE: 86 (-16)*

National-cons. ECR: 75 (+7)**

Right-wing ID: 68 (+9)***

Greens/EFA: 56 (-16)

Left:… pic.twitter.com/nwXe0PTLpe

— Europe Elects (@EuropeElects) May 28, 2024