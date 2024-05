Ιαπωνία: Απτόητοι τουρίστες ανοίγουν τρύπες σε φράχτη για λίγη θέα του Φούτζι

«Ρωγμές» εμφάνισε το εγχείρημα των Αρχών της πόλης Φουτζικαβαγκούτσικο να εμποδίσει τη θέα προς το εμβληματικό Φούτζι στους τουρίστες που συρρέουν να την απαθανατίσουν.

Ο φράκτης, μήκους 20 μέτρων και ύψους 2,5, που είχε ανεγερθεί για να ελέγξει τον υπερτουρισμό, που διατάρασσε την καθημερινότητα της μικρής πόλης, παρουσίασε τις πρώτες του… τρύπες.

Μέχρι το πρωί της Τρίτης, οι τοπικές αρχές εντόπισαν τουλάχιστον 10 ανοίγματα στον φράκτη, όλα τους στο ύψος των ματιών και με μέγεθος από όπου μπορεί να περάσει φακός φωτογραφικής μηχανής ή κινητό.

Holes have been poked in the anti-photo barrier at the Mt. Fuji Lawson. In previous media coverage it looked like the barrier was made from a cheap and flimsy material that could be easily torn, so this doesn’t shock me. Is it time for a blue tarp?pic.twitter.com/XKmUchEU8E https://t.co/porfIAkXJD

— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) May 27, 2024