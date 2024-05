Σουηδία: Ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 1,16 δισ. ευρώ για την Ουκρανία

Η Σουηδία δεσμεύτηκε σήμερα για τη χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας 13,3 δισ. κορωνών (περίπου 1,16 δισ. ευρώ) στην Ουκρανία, καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στην παράδοση δυτικού υλικού για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία.

«Η Σουηδία υποστηρίζει την Ουκρανία με μια έβδομη δέσμη βοήθειας, τη σημαντικότερή της», δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Έμπα Μπους σε συνέντευξη Τύπου.

Η Στοκχόλμη θα παράσχει ιδιαιτέρως αναγνωριστικά αεροσκάφη ραντάρ ASC890. Η Ουκρανία θα διαθέτει ως εκ τούτου «μια εντελώς καινούργια δυνατότητα αερομεταφερόμενων αναγνωριστικών ραντάρ και διαχείρισης μάχης κατά στόχων στον αέρα και στη θάλασσα», σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Αυτά τα αεροσκάφη ραντάρ θα επιτρέψουν στο Κίεβο «να εντοπίζει τους πυραύλους κρουζ και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά την προσέγγισή τους, όπως και τους στόχους στο έδαφος και στη θάλασσα», διευκρίνισε ο υπουργός Αμυνας Παλ Γιόνσον.

