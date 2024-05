Ισραήλ: «Η επίθεση στη Γάζα θα συνεχιστεί έως το τέλος του 2024»

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, Τζάτσι Χανέγκμπι, αναμένει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Γάζα θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2024, απορρίπτοντας έτσι το ενδεχόμενο ο πόλεμος να σταματήσει μετά την επίθεση στη Ράφα.

«Αναμένουμε άλλους επτά μήνες μαχών προκειμένου να στηρίξουμε όσα καταφέραμε και να πραγματοποιήσουμε αυτό που ορίζουμε ως την καταστροφή των στρατιωτικών και κυβερνητικών δυνατοτήτων της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ», δήλωσε ο Χανέγκμπι σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Kan, τον ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

Σύμφωνα με τους New York Times, Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν μιλήσει στο παρελθόν για μια παρατεταμένη στρατιωτική επιχείρηση που θα περάσει σταδιακά σε μάχες χαμηλότερης έντασης.

Ωστόσο, η εκτίμηση του Χανέγκμπι έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες προβλέψεις του Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε τον Απρίλιο ότι η χώρα βρισκόταν «στα πρόθυρα της νίκης» στον πόλεμο κατά της Χαμάς. Τις τελευταίες εβδομάδες, τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν εμπλακεί και πάλι σε μάχες στη βόρεια Γάζα σε μια προσπάθεια να εκκαθαρίσουν την περιοχή από μαχητές της Χαμάς.

Η δήλωση για τουλάχιστον επτά μήνες πολέμου ακόμα γίνεται καθώς το Ισραήλ αντιμετωπίζει διεθνείς πιέσεις για να προβεί σε κατάπαυση του πυρός. Ο επικεφαλής εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ζήτησε πριν από μερικές ημέρες εντάλματα σύλληψης για τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Αμυνας του Ισραήλ ενώ το Διεθνές Δικαστήριο έδωσε εντολή στο Ισραήλ να σταματήσει την επίθεση που διεξάγει στη Ράφα.

Οι διεθνείς αντιδράσεις εντάθηκαν περαιτέρω μετά τον φονικό ισραηλινό βομβαρισμό σε περιοχή εκτοπισμένων στη δυτική Ράφα. Τουλάχιστον 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το ισραηλινό πλήγμα σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας. Ο Νετανιάχου σχολίασε το συμβάν κάνοντας λόγο για ένα «τραγικό δυστύχημα» αναφέροντας ότι θα διεξαχθεί έρευνα.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανάλυση εμπειρογνωμόνων που επικαλείται το CNN, το φονικό ισραηλινό χτύπημα σε καταυλισμό εκτοπισμένων στη Ράφα έγινε με πυρομαχικά που κατασκευάστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται η ουρά αμερικανικής βόμβας GBU-39 μικρής διαμέτρου (SDB), σύμφωνα με τέσσερις εμπειρογνώμονες εκρηκτικών όπλων που εξέτασαν βίντεο για λογαριασμό του CNN.

Η GBU-39, η οποία κατασκευάζεται από την Boeing, είναι πυρομαχικό υψηλής ακρίβειας «σχεδιασμένο να επιτίθεται σε στρατηγικά σημαντικούς σημειακούς στόχους» και να οδηγεί σε χαμηλές παράπλευρες απώλειες, δήλωσε χθες Τρίτη στο CNN ο ειδικός σε θέματα εκρηκτικών όπλων Κρις Κομπ-Σμιθ.

US made Small Diameter Bomb(SDB)/GBU-39 fragments visible in the Rafah strike. This is from the rear control section. pic.twitter.com/Jk0jtflGES

— Easybakeoven (@Easybakeovensz) May 27, 2024