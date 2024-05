Γάζα: Το «All Eyes on Rafah» κατακλύζει τα social media – Πώς ξεκίνησε

Η φράση «All Eyes on Rafah» (Ολα τα βλέμματα στη Ράφα) έχει κατακλύσει τις τελευταίες ημέρες τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως, ιδιαίτερα μετά τον πολύνεκρο ισραηλινό βομβαρδισμό σε περιοχή εκτοπισμένων Παλαιστινίων στη Ράφα της Λωρίδας της Γάζας.

Επί μήνες, η φράση αυτή έχει γίνει κατά καιρούς trend στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιηθεί η διεθνής κοινότητα για τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε μια πόλη όπου έχουν βρει καταφύγιο χιλιάδες Παλαιστίνιοι άμαχοι. Την Τετάρτη, η φράση έγινε και πάλι trend, αυτή τη φορά μέσω μιας εικόνας που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Η εικόνα δείχνει μια τεράστια πεδιάδα η οποία καλύπτεται από σκηνές προσφύγων. Πάνω από τις σκηνές με μεγάλα γράμματα φαίνεται το «All Eyes on Rafah». Μέχρι τώρα, η εν λόγω εικόνα έχει κοινοποιηθεί περισσότερες από 44 εκατομμύρια φορές στο Instagram.

With tens of millions of shares via Instagram stories in less than 48 hours, and subsequent shares on X, Facebook and TikTok, this AI-generated image of tents reading “All Eyes on Rafah” has now become the most viral AI-generated image I’ve ever seen. pic.twitter.com/La8mUNBlF7

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) May 29, 2024