Αυστραλία: «Χαρτοφυλάκιο» για την «αλλαγή της συμπεριφοράς ανδρών» εν μέσω κρίσης έμφυλης βίας

Με την ενδοοικογενειακή βία να αποτελεί στην Αυστραλία τη νέα «εθνική κρίση», όπως τη χαρακτήρισε ο Αυστραλός πρωθυπουργός, μια πολιτεία διόρισε ειδικό αξιωματούχο επιφορτισμένο για τη βελτίωση της συμπεριφοράς των ανδρών.

Η πρωθυπουργός της Βικτόρια, Τζασίντα Aλαν, ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, πως ο βουλευτής Τιμ Ρίτσαρντσον ορίζεται ως ο πρώτος κοινοβουλευτικός ειδικός σύμβουλος για την Αλλαγή Συμπεριφοράς των Ανδρών, θέση που αποτελεί πανεθνική πρωτιά.

Οπως τόνισε η πρωθυπουργός, ο ρόλος του θα εστιάζει στην επίδραση του Ιντερνετ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις συμπεριφορές των ανδρών απέναντι στις γυναίκες και στην οικοδόμηση σχέσεων σεβασμού. Δεν θα είναι «εύκολη δουλειά, αλλά είναι σημαντική», πρόσθεσε.

«Πρέπει να κάνουμε τη Βικτώρια ένα ασφαλέστερο μέρος για γυναίκες και παιδιά και να εργαστούμε για τον τερματισμό της τραγωδίας των θανάτων γυναικών από άνδρες», έγραψε ο Ρίτσαρντσον στο Χ.

We know that the time to act on men’s violence against women is now and it starts with us men and boys.

We must make Victoria a safer place for women and children and work to end the tragedy of deaths of Victorian women at the hands of men.

— Tim Richardson MP (@TimRichardsonMP) May 28, 2024