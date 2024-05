Ο Πούτιν απένειμε στον Στίβεν Σιγκάλ το «Παράσημο της Φιλίας»

O Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απένειμε το «Παράσημο της Φιλίας» στον Αμερικανό ηθοποιό Στίβεν Σιγκάλ, για το έργο του ως «ειδικός εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών για ανθρωπιστικούς δεσμούς».

Ο 72χρονος ηθοποιός, που συνδέθηκε με ταινίες δράσης των δεκαετιών 1980 και 1990, είχε παρευρεθεί στην τελετή ορκωμοσίας του Πούτιν στο Κρεμλίνο, στις 7 Μαΐου.

Το 2016 ο Ρώσος πρόεδρος είχε δώσει στον χολιγουντιανό ηθοποιό ρωσικό διαβατήριο και πλέον ο Σιγκάλ διαμένει στη Ρωσία.

Η τελετή απονομής στον Σιγκάλ πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Εκατερίνισκι» του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με το ρωσικό προεδρικό διάταγμα για τη βράβευση του ηθοποιού, το Τάγμα Φιλίας απονεμήθηκε στον Σιγκάλ για τη «μεγάλη συμβολή στην ανάπτυξη της διεθνούς πολιτιστικής και ανθρωπιστικής συνεργασίας».

Putin has given Steven Seagal Russia’s Order of Friendship for his work as the Kremlin’s special diplomatic representative to the US.

I believe this is his first award since his nomination for Worst Actor at the 2003 Razzies for Half Past Dead, that movie he was in with Ja Rule pic.twitter.com/10LsfYsaEV

— max seddon (@maxseddon) May 30, 2024