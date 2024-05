Υεμένη: Νεκροί και τραυματίες από βομβαρδισμούς Αμερικανών και Βρετανών

Οι νυχτερινοί βομβαρδισμοί που εξαπολύθηκαν στην Υεμένη αποτελούν «κοινή επιχείρηση» των ΗΠΑ και της Βρετανίας με σκοπό να «φθαρεί» η δυνατότητα των ανταρτών Χούθι να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας, ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Αμυνας, την ώρα που Μέσα Ενημέρωσης κάνουν λόγο για αεροπορικά πλήγματα σε τοποθεσίες της χώρας της αραβικής χερσονήσου με τουλάχιστον δύο νεκρούς και δέκα τραυματίες.

«Οι βρετανικές (ένοπλες) δυνάμεις συμμετείχαν σε κοινή επιχείρηση με τις αμερικανικές δυνάμεις με σκοπό να φθαρούν οι στρατιωτικές δυνατότητες των Χούθι, οι οποίοι συνεχίζουν να διεξάγουν επιθέσεις εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Αντεν», αναφέρει δελτίο Τύπου του βρετανικού υπουργείου Αμυνας, διευκρινίζοντας ότι αεροσκάφη τύπου Typhoon της RAF χρησιμοποίησαν ιδίως «κατευθυνόμενες βόμβες Paveway IV», που γενικά φέρουν εκρηκτική γόμωση 500 λιβρών (περίπου 230 κιλών).

Την επιχείρηση επιβεβαίωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, κεντρική διοίκηση), διευκρινίζοντας πως αεροσκάφη των ΗΠΑ και της Βρετανίας έπληξαν «13 στόχους» σε περιοχές ελεγχόμενες από τους Χούθι και προσθέτοντας επίσης πως νωρίτερα χθες καταστράφηκαν οκτώ τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAVs) των σιιτών ανταρτών.

May 30 U.S. Central Command Update

Between approximately 3:15 and 5 p.m. (Sanaa time) on May 30, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed eight uncrewed aerial vehicles (UAV) in Iranian-backed Houthi controlled areas of Yemen and over the Red Sea.… pic.twitter.com/uxtPyVecpU

— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 30, 2024