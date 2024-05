Ουκρανία: Ο Ζελένσκι υπέγραψε συμφωνία ασφαλείας με τη Σουηδία – Ποιες ακολουθούν

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε σήμερα διμερή συμφωνία ασφαλείας με τη Σουηδία, μια από τρεις προγραμματισμένες προς υπογραφή με σκανδιναβικές χώρες καθώς επιδιώκει περαιτέρω στρατιωτική στήριξη από τη Δύση στον πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Η ανακοίνωση έρχεται την ώρα που δυτικές χώρες συζητούν αν θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα για να πλήξει στρατιωτικούς στόχους εντός της Ρωσίας, που υποστηρίζουν επίθεση εναντίον της πόλης Χάρκοβο στη βορειοανατολική Ουκρανία.

«Μπορείτε να δείτε ότι η Ρωσία προσπαθεί να επεκτείνει τον πόλεμο…Μόνο μαζί μπορούμε να σταματήσουμε την τρέλα από τη Μόσχα», είπε ο Ζελένσκι υπογράφοντας τη συμφωνία, την 13η τέτοια συμφωνία που έχει υπογράψει το Κίεβο με δυτική χώρα.

In Stockholm, @SwedishPM Ulf Kristersson and I signed a security cooperation agreement, which is a strong document for our shared security.

Sweden’s military assistance to Ukraine in 2024-2026 will total around €6.5 billion. The amount of assistance will increase over the… pic.twitter.com/WGDf72M9om

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 31, 2024