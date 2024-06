Κίνα: Το Chang’e 6 έφτασε στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης (βίντεο)

Σκάφος-ανιχνευτής το οποίο εκτόξευσε η Κίνα στις αρχές Μαΐου προσεδαφίστηκε, σύμφωνα με την Κίνα, στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, προκειμένου να συλλέξει δείγματα, εξέλιξη που σηματοδοτεί νέο ορόσημο στην πρόοδο του φιλόδοξου διαστημικού προγράμματος της χώρας, που προσπαθεί να προφτάσει τις δυο χώρες με δεσπόζουσα θέση στο πεδίο αυτό.

Το σκάφος-ανιχνευτής Chang’e 6, που απογειώθηκε από το διαστημικό κέντρο εκτόξευσης Γουεντσάνγκ, στην τροπική νήσο Χαϊνάν (νότια), προσσεληνώθηκε στην πελώρια λεκάνη του Νότιου Πόλου – Αιτκεν, έναν από τους μεγαλύτερους γνωστούς κρατήρες που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας πρόσκρουσης στο ηλιακό μας σύστημα, ανέφερε το «Νέα Κίνα», επικαλούμενο την κινεζική υπηρεσία διαστήματος.

Η αποστολή, διάρκειας 53 ημερών, που άρχισε την 3η Μαΐου, αναμένεται να επιτρέψει, σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων, να συγκεντρωθούν για πρώτη φορά δείγματα από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, περιοχή του δορυφόρου της Γης η οποία σπανίως εξερευνάται.

Ο ανιχνευτής θα προσπαθήσει να συλλέξει σεληνιακό υλικό και να διεξαγάγει πειράματα στη ζώνη προσσελήνωσης.

Για αυτό, το σκάφος θα χρησιμοποιήσει τρυπάνι για να συλλέξει δείγματα κάτω από την επιφάνεια, καθώς και ρομποτικό χέρι για να συλλέξει δείγματα από την επιφάνεια.

Η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, διευκρίνισε το Νέα Κίνα.

Το Chang’e 6 θα προσπαθήσει κατόπιν να αναχωρήσει από τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού.

Το 2019, η Κίνα είχε ήδη στείλει διαστημικό όχημα στην σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, που πάντως δεν προχώρησε στη συλλογή δειγμάτων.

Οι επιστήμονες εκτιμούν πως η σκοτεινή πλευρά της Σελήνης —λέγεται έτσι επειδή είναι αθέατη από τη Γη, όχι επειδή δεν φθάνουν σε αυτή ακτίνες του Ήλιου— είναι πολλά υποσχόμενη όσον αφορά την έρευνα, καθώς οι κρατήρες σε αυτή δεν έχουν καλυφθεί τόσο από αρχαίες ροές λάβας όσο αυτές της πλευράς που είναι πιο κοντινή και ορατή.

Μπορεί έτσι να συλλέξει δείγματα που θα βοηθήσουν να κατανοηθεί πώς σχηματίστηκε η Σελήνη.

«Τα δείγματα που συλλέγει το Chang’e 6 θα έχουν γεωλογική ηλικία περίπου τεσσάρων δισεκατομμυρίων ετών», εξήγησε ο Γκε Πινγκ, υποδιευθυντής του κινεζικού κέντρου εξερεύνησης της Σελήνης και διαστημικής μηχανικής.

📸Marvelous landing video of Chang’e 6 on the far side of the moon. Full HD:https://t.co/wcHp6Q42Sk pic.twitter.com/XY0jMIKVtL

— CNSA Watcher (@CNSAWatcher) June 2, 2024