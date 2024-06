Πορτογαλία: Σύγκρουση αεροσκαφών κατά τη διάρκεια επίδειξης (βίντεο)

Δύο μικρά αεροσκάφη συγκρούστηκαν σήμερα το απόγευμα ενώ συμμετείχαν σε αεροπορική επίδειξη στο πλαίσιο μιας περιπολίας έξι αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Μπέζα, στη νότια Πορτογαλία, ανακοίνωσε ο στρατός.

«Η Πολεμική Αεροπορία ανακοινώνει με λύπη ότι στις 16.05 (τοπική ώρα) ενόσω πραγματοποιείτο το Beja Air Show, δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης», τονίζει το σύντομο δελτίο Τύπου, το οποίο δεν αναφέρει εάν το ατύχημα προκάλεσε θύματα.

Two Yakovlev Yak-52 aircraft of the Spanish-Portuguese Yakstars formation team collided during the Beja Air Show, Portugal.

One aircraft crashed, killing the pilot. pic.twitter.com/4eHdT23mAC

— Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) June 2, 2024