Τουρκία: Δημοσίευμα για επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Εκπληξη στη Θεολογική Σχολή», η τουρκική εφημερίδα Karar υποστηρίζει ότι η τουρκική κυβέρνηση κινείται για το θέμα της επαναλειτουργίας της Σχολής, που παραμένει κλειστή από το 1971.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο Τούρκος υπουργός Παιδείας, Γιουσούφ Τεκίν, ο οποίος ηγείται των προετοιμασιών, επισκέφθηκε τη Σχολή, όπου συναντήθηκε με τους αρμοδίους και έλαβε τις απόψεις πρώην υπουργών που είχαν εργαστεί στο παρελθόν για αυτό το θέμα.

Η επαναλειτουργία της Σχολής, όπως σχολιάζει η εφημερίδα, εξετάζεται στο πλαίσιο του «δεύτερου κύματος μεταρρυθμίσεων» που προετοιμάζεται από την τουρκική κυβέρνηση, μετά τις τοπικές εκλογές στις 31 Μαρτίου, χωρίς, όμως, ακόμη να διευκρινίζεται το περιεχόμενό τους.

Turkey reopens the Orthodox School

The Turkish government took action to reopen the Halki Seminary, which was shut down in 1971.

