Πούτιν: Ενισχύεται η προσωπική του ασφάλεια – «Με αλεξίσφαιρο» στις δημόσιες εκδηλώσεις

Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας αύξησαν χωρίς προηγούμενο το ήδη υψηλό επίπεδο προστασίας του Βλαντιμίρ Πούτιν ο οποίος, κατόπιν σύστασης των υπηρεσιών ασφαλείας, άρχισε να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο στη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων σε εξωτερικούς χώρους, δήλωσαν δύο Ρώσοι αξιωματούχοι στην εφημερίδα The Moscow Times και το επιβεβαίωσε πηγή προσκείμενη στο Κρεμλίνο.

Το Κρεμλίνο – που βρίσκεται ήδη σε αυξημένο συναγερμό ασφαλείας λόγω της εισβολής του στην Ουκρανία – έχει θορυβηθεί από τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον υψηλόβαθμων πολιτικών στην Ευρώπη και την Ασία και έχει ενισχύσει την ασφάλεια του Πούτιν ως απάντηση.

Μεταξύ των παραγόντων κινδύνου για το Κρεμλίνο είναι το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) για τον Πούτιν που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου, καθώς και ο κίνδυνος επιθέσεων με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι δολιοφθορές και οι επιθέσεις από ριζοσπαστικούς ισλαμιστές, δήλωσε ένας εκ των δύο αξιωματούχων.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Κρεμλίνο βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλό συναγερμό μετά τη δολοφονία του Ιάπωνα πρωθυπουργού Σίνζο Αμπε το 2022 και την απόπειρα δολοφονίας του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο τον περασμένο μήνα.

«Το Κρεμλίνο λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια του Βλαντιμίρ Πούτιν. Προστατεύεται από έναν ολόκληρο στρατό ορατών και αόρατων φρουρών», δήλωσε στους The Moscow Times Ρώσος αξιωματούχος που παρακολούθησε την παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στις 9 Μαΐου.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο οποίος έχει δει τον Πούτιν αυτοπροσώπως αρκετές φορές κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεών του, ο Ρώσος ηγέτης άρχισε να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο το 2023, κατόπιν σύστασης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) και της προεδρικής υπηρεσίας ασφαλείας.

«Φέτος, στις 9 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της παρέλασης, ο αρχηγός φορούσε σίγουρα ένα κρυφό γιλέκο αλεξίσφαιρης θωράκισης. Και αυτή η προφύλαξη, πιστεύω ότι είναι η σωστή», δήλωσε Ρώσος αξιωματούχος που ήταν παρών στην Κόκκινη Πλατεία κατά τη διάρκεια της παρέλασης. «Ο Θεός προστατεύει τους προσεκτικούς», δήλωσε ο δεύτερος αξιωματούχος.

Η Τζέιντ Μίλερ, μια Βρετανίδα σύμβουλος σε θέματα ασφαλείας, κατόπιν αιτήματος των The Moscow Times εξέτασε βίντεο από την ομιλία του Πούτιν στην παρέλαση της 9ης Μαΐου 2024 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Ρώσος πρόεδρος φορούσε όντως αλεξίσφαιρο γιλέκο.

«Ο Πούτιν φαίνεται να περπατάει με μάλλον άκαμπτο τρόπο και δεν εμφανίζονται φυσικές πτυχές στο πίσω μέρος του παλτού του όταν περπατάει και σφίγγει τα χέρια του στρατιωτικού προσωπικού», δήλωσε η Μίλερ.

«Το πάνω μέρος του σώματος του Πούτιν φαίνεται αφύσικο και οι ώμοι του φαίνονται μάλλον φαρδιοί και τετράγωνοι, ενώ δεν φαίνονται το σχήμα της πλάτης και οι ωμοπλάτες του».

I wondered why old Putin didn’t seem able to sit back like everyone else during the WW2 victory day parade. He’s wearing such a big, thick, heavy bullet proof vest he literally can’t. pic.twitter.com/8dknLCYkEV

— 🥝Richard Singula Libertas/Libertatis.🇳🇿🇹🇼🇺🇦 (@dick_numbers) June 5, 2024