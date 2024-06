Σύγκρουση τραμ στη Ρωσία με νεκρό και τραυματίες

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη σύγκρουση δύο τραμ σε γέφυρα στη ρωσική πόλη Κεμέροβο της ανατολικής Σιβηρίας.

Νωρίτερα, ο Ιλια Σερέντιουκ, εκτελών χρέη κυβερνήτη της περιοχής, είχε κάνει λόγο για δεκάδες τραυματίες εκ των οποίων τρεις σε σοβαρή κατάσταση.

In Kemerovo, RF, a tram driver’s brakes failed, as a result of which he lost several passengers, and then flew into another tram at full speed. 51 katsaps were injured, 3 in a very serious condition – katsapmedia. 🎉 pic.twitter.com/mXpK5WKoRl

— Гакрукс (@Gakruks1) June 6, 2024