Ερυθρά Θάλασσα: Πληροφορίες για νέα επίθεση των Χούθι κατά ελληνόκτητου πλοίου

Ενα ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς φορτίου φέρεται να έγινε στόχος των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, γνωστοποίησε σήμερα η βρετανική εταιρεία ασφαλείας Ambrey.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το πλοίο, το οποίο δεν κατονομάζεται, διέκοψε την εκπομπή σήματος στα 118 ν.μ. ανατολικά της Μασάουα της Ερυθραία, ενώ έπλεε από το Μορμουγκάο της Ινδίας με προορισμό το Σουέζ.

«Η φερόμενη “στοχοποίηση” του πλοίου σχετίζεται με τις δηλωμένες προθέσεις των Χούθι. Από τα λεγόμενά τους δεν προκύπτει πως έχει προκληθεί ζημιά στο σκάφος», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ambrey.

Ambrey says Greek-owned bulk carrier was allegedly targeted by Houthis in Red Sea https://t.co/0j9BxuMqpf pic.twitter.com/jaM4osm4mm

— Reuters (@Reuters) June 6, 2024