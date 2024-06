ΗΠΑ: «Σημαντικό βήμα προόδου» για την αγορά F-16 από την Τουρκία

Για σημαντικό βήμα προόδου σε ό,τι αφορά τη συμφωνία αγοράς τελευταίας γενιάς μαχητικών F-16 από την Τουρκία, κάνει λόγο σήμερα η αμερικανική πλευρά.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αγκυρα, Τζέφρι Φλέικ, ανέφερε τα εξής: «Ενα σημαντικό βήμα προόδου έγινε σήμερα προκειμένου η Τουρκία να αγοράσει τα τελευταίας γενιάς μαχητικά αεροσκάφη F-16 Block 70 και να εκσυγχρονίσει τον υπάρχοντα στόλο της F-16».

Today marks an important step forward in Türkiye’s purchase of the latest-generation F-16 Block 70 fighter jets and upgrades to its existing fleet of F-16s. This is good for U.S. national security, Turkish national security, and NATO interoperability. pic.twitter.com/azVIaCZyQD

«Αυτό είναι ένα καλό βήμα για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας και τη διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε ο ίδιος.

Επιπλέον, το Γραφείο Πολιτικών – Στρατιωτικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σε άλλη ανάρτηση, σημειώνει: «Οι ΗΠΑ είναι υπερήφανες που ανακοινώνουν σήμερα ένα σημαντικό βήμα προόδου στην αγορά από την Τουρκία νέων μαχητικών αεροσκαφών F-16 Block 70 – τα πιο προηγμένα F-16 που κατασκευάστηκαν ποτέ, που διατίθενται μόνο στους στενότερους συμμάχους και εταίρους».

U.S. proud to announce today a major step forward in Türkiye’s purchase of new F-16 Block 70 fighter jets – the most advanced F-16 ever made, available only to closest Allies and partners. Just the latest example of U.S. enduring commitment to security partnership with Türkiye. pic.twitter.com/Re2QOeCnYM

— Political-Military Affairs, US Dept of State (@StateDeptPM) June 6, 2024