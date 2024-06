Γαλλία: Τα συγκινητικά μηνύματα των βετεράνων της απόβασης στη Νορμανδία

Συγκινητικές επιστολές βετεράνων αναγνώσθηκαν κατά τις σημερινές εκδηλώσεις στη Νορμανδία για την 80ή επέτειο της D-Day, της Απόβασης των Συμμάχων στις 6 Ιουνίου του 1944, όταν περισσότεροι από 150.000 συμμαχικοί στρατιώτες εισέβαλαν από θαλάσσης και αέρος στη Γαλλία για να απωθήσουν τις δυνάμεις της ναζιστικής Γερμανίας.

Στη βρετανική τελετή στο Βερ-συρ-Μερ, βετεράνοι χειροκροτήθηκαν καθώς έφθαναν στον χώρο για να καταλάβουν τα καθίσματά τους, τα οποία ήταν διακοσμημένα με παπαρούνες σε έντονο κόκκινο χρώμα.

«Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής σε αυτούς που δεν τα κατάφεραν. Ας αναπαύονται εν ειρήνη», ανέφερε ο βετεράνος Τζο Μάινς στην επιστολή του, που αναγνώσθηκε από τον ηθοποιό Μάρτιν Φρίντμαν. «Ημουν 19 χρόνων κατά την απόβαση, αλλά ήμουν ακόμα ένα αγόρι… και δεν είχα ιδέα για πόλεμο και σκοτωμούς».

Φωτ.: AP

«Προσπάθησα να ξεχάσω την D-Day, αλλά δεν μπορώ», έγραψε ο βετεράνος του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού Ρον Χέντρι στην επιστολή του που διάβασε ο ηθοποιός Ντάγκλας Μπουθ. «Εζησα 80 χρόνια έπειτα από εκείνη την ημέρα, οι φίλοι μου έμειναν κάτω από τη γη». Αμφότεροι οι βετεράνοι ήταν παρόντες στην τελετή.

Με τον πόλεμο να μαίνεται στην Ουκρανία, στα σύνορα της Ευρώπης, οι φετινές εκδηλώσεις αυτής της καμπής στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αποκτούν ιδιαίτερη απήχηση.

Η 80ή επέτειος συμβαίνει σε μια χρονιά πολλών εκλογών, μεταξύ των οποίων και για το Ευρωκοινοβούλιο αυτήν την εβδομάδα και στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Οι ηγέτες αναμένεται ότι θα κάνουν παραλληλισμούς με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα προειδοποιήσουν για τους κινδύνους του απομονωτισμού και από την άκρα δεξιά.

Φωτ.: AP

Κατανυκτική μουσική ακουγόταν και ο Τομ Τζόουνς τραγούδησε «I won’t crumble with you if you fall» σε μια τελετή στην οποία παρέστησαν ο Βρετανός βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα καθώς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με τη σύζυγό του Μπριζίτ.

Ο Κάρολος, με στρατιωτική στολή, ήταν φανερά συγκινημένος καθώς απέτιε φόρο τιμής σ’ αυτούς που είχαν συμμετάσχει στην απόβαση, καθώς και στη γαλλική αντίσταση. «Θυμόμαστε το δίδαγμα που φθάνει σε εμάς ξανά και ξανά μέσα από τις δεκαετίες: τα ελεύθερα έθνη πρέπει να ενώνονται για να αντισταθούν μαζί στην τυραννία», δήλωσε. «Ο θαυμασμός μας είναι αιώνιος», δήλωσε ο Κάρολος, ο οποίος μίλησε τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά. «Ας προσευχηθούμε να μη γίνει ποτέ ξανά τέτοια θυσία».

Φωτ.: AP

Μετά την τελετή, ο Κάρολος, ο Μακρόν και οι σύζυγοί τους συνομίλησαν και αντάλλαξαν χειραψίες με βετεράνους και άλλους προσκεκλημένους.

Kαθώς ο αριθμός των βετεράνων μειώνεται γρήγορα και πολλοί απ’ αυτούς είναι σήμερα ηλικίας άνω των 100 ετών, οι φετινές τελετές αναμένεται ότι θα είναι οι τελευταίες μεγάλης έκτασης που τους τιμούν παρουσία τους. Περίπου 200 βετεράνοι, οι περισσότεροι Αμερικανοί ή Βρετανοί, πρόκειται να συμμετάσχουν σε τελετές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ, Reuters