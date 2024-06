«Είχε πεθάνει εδώ και ημέρες»: Τα βρετανικά μέσα για τον Μάικλ Μόσλεϊ

Τον θάνατο του 67χρονου παρουσιαστή Μάικλ Μόσλεϊ που αγνοείτο στη Σύμη από την περασμένη Τετάρτη, μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Το BBC αναφέρει πως τη σορό του Μόσλεϊ εντόπισε ομάδα δημοσιογράφων με τον δήμαρχο της Σύμης.

Oπως σημειώνεται, η σορός δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί επισήμως.

Πάντως, σύμφωνα με το BBC που επικαλείται πηγή της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Μόσλεϊ ήταν νεκρός «εδώ και αρκετές ημέρες».

«Ελληνες αστυνομικοί και λιμενικοί καλύπτουν τη μύτη τους καθώς εξετάζουν τη σορό που βρέθηκε κοντά στο σημείο όπου εξαφανίστηκε την Τετάρτη ο δρ Μάικλ Μόσλεϊ. Η σορός ήταν σε κατάσταση αποσύνθεσης, γεγονός που υποδηλώνει πως βρισκόταν εκεί για αρκετές ημέρες» γράφει ο δημοσιογράφος των Times στο Χ.

Greek police and coastguard cover their noses as they examine body found close to where Dr Michael Mosley disappeared on Wednesday. Body is body decomposed suggesting it has been there for several days. pic.twitter.com/zF2FX8NQ0E

Σε δημοσίευμά της, η Telegraph αναφέρει πως δίπλα στη σορό εντοπίστηκε και μία ομπρέλα που πιστεύεται πως ήταν εκείνη που κρατούσε ο δρ. Μόσλεϊ στις εικόνες από την κάμερα ασφαλείας.

Σύμφωνα με το SkyNews, ο ιατροδικαστής που αναμένεται από τη Ρόδο, θα διενεργήσει μια προκαταρκτική έκθεση επί τόπου προτού μεταφερθεί η σορός για τη νεκροψία που θα προσδιορίσει και την αιτία θανάτου.

To ίδιο μέσο φιλοξενεί και τις δηλώσεις του εικονολήπτη της ΕΡΤ, Αντώνη Μυστιλόγλου. Τον άνθρωπο που κατέγραψε τις πρώτες εικόνες, στις οποίες είδαν κάτι «μαύρο» και στη συνέχεια, με ζουμ, διαπίστωσαν πως επρόκειτο για έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του που ταίριαζε με την περιγραφή του αγνοούμενου.

Ο ίδιος, συναισθηματικά φορτισμένος, εξέφρασε τη λύπη του, ζητώντας συγγνώμη από την οικογένεια του Μόσλεϊ και ευχόμενος «να είχα καλύτερα νέα».

“I’m sorry for the family, I’m sorry that I’m the one to find him. I wish we had better news.”

Local cameraman Antonios speaks to Sky’s @esadiya, detailing how he spotted the body of TV doctor Michael Mosley on the beach near the fence.

🔗 https://t.co/jazdN0Dp4L

📺 Sky 501 pic.twitter.com/AbzufdXgMy

— Sky News (@SkyNews) June 9, 2024