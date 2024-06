Αυστρία: Σοβαρές ζημιές από τις ισχυρές καταιγίδες – Ενας αγνοούμενος

Σφοδρές καταιγίδες πλήττουν εδώ και ημέρες την Αυστρία, έχοντας προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές, ενώ ένας 77χρονος παραμένει αγνοούμενος.

Σύμφωνα με την αυστριακή αστυνομία, ο 77χρονος συνταξιούχος «είχε πάει με το αυτοκίνητό του να ψηφίσει για τις ευρωεκλογές» την Κυριακή και έκτοτε δεν έχει επιστρέψει στο σπίτι του. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται.

Ισχυρές βροχές έπληξαν ιδιαίτερα το νότιο τμήμα της περιφέρειας του Μπούργκενλαντ, στα σύνορα με τη Σλοβενία και την Ουγγαρία, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει ένα φράγμα.

Δρόμοι, υπόγεια και αγροί πλημμύρισαν, με την Πυροσβεστική να πραγματοποιεί περισσότερες από 2.000 επεμβάσεις σε διάφορες περιφέρειες. Στη Στυρία, στα νοτιοανατολικά, έξι εκλογικά τμήματα πλημμύρισαν ή δεν ήταν προσβάσιμα, σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι τοπικές Αρχές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Την ίδια στιγμή, ένας 36χρονος Κροάτης, που εκτελούσε εργασίες με εκσκαφέα, έπεσε μέσα σε χείμαρρο και βρέθηκε παγιδευμένος μέσα στην καμπίνα του. Υπέκυψε στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Ενα αεροπλάνο της Austrian Airlines, προερχόμενο από την Πάλμα της Μαγιόρκας, έπεσε μέσα σε καταιγίδα χαλαζιού το απόγευμα της Κυριακής, καθώς πλησίαζε στη Βιέννη. «Σύμφωνα με το πληρωμα, η καταιγίδα δεν φαινόταν στο μετεωρολογικό ραντάρ», εξήγησε η εταιρεία σε δήλωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το αεροπλάνο εξέπεμψε σήμα κινδύνου, αλλά στη συνέχεια προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα στο αεροδρόμιο. Κανένας επιβάτης δεν τραυματίσθηκε στη διάρκεια αυτού του «επεισοδίου που δεν διήρκεσε παρά μερικά δευτερόλεπτα».

