Βρετανία: Βανδάλισαν το πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου (βίντεο)

Ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων έβαλαν στο στόχαστρο την Τρίτη το νέο πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου, στην γκαλερί Philip Mould, στο Λονδίνο.

Στα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα η οργάνωση Animal Rising, δύο ακτιβιστές φαίνονται να κολλούν αυτοκόλλητα των ηρώων κινουμένων σχεδίων, Γουάλας και Γκρόμιτ, πάνω στο προστατευτικό τζάμι του πορτρέτου, σε μια κίνηση διαμαρτυρίας για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων στις φάρμες.

Εκτός από τα αυτοκόλλητα, οι ακτιβιστές τοποθέτησαν επίσης και ένα μήνυμα που έγραφε: «Οχι τυρί, Γκρόμιτ. Δες όλη αυτή τη σκληρότητα στις φάρμες της RSPCA!», σε μια κίνηση ενάντια στη Βασιλική Εταιρεία για την Πρόληψη της Σκληρότητας σε βάρος των ζώων (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), της οποίας ο βασιλιάς είναι χορηγός.

‼️BREAKING: No Cheese Gromit! King Charles Portrait Redecorated‼️ @RoyalFamily

‼️Find out why King Charles, Patron of the RSPCA should ask them to drop the Assured Scheme -> https://t.co/pTneW0QCWf 👈 pic.twitter.com/jYLHFuxtHB

