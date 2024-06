Κέβιν Σπέισι: «Στο παρελθόν άπλωνα το χέρι μου παραπάνω – Χρωστάω πολλά εκατομμύρια»

Στην παραδοχή ότι στο παρελθόν «έχει ξεπεράσει όρια» άλλων ανθρώπων προχώρησε ο ηθοποιός Κέβιν Σπέισι, σε μια εξομολογητική συνέντευξη που παραχώρησε στον Πιρς Μόργκαν, μερικούς μήνες μετά τις αθωωτικές αποφάσεις υπέρ του που αφορούσαν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο Σπέισι, ο οποίος καθ’ όλη τη διάρκεια της δικαστικής του περιπέτειας αρνούνταν τις καταγγελίες που του αποδίδονταν, κλήθηκε από τον Μόργκαν να διευκρινίσει τι εννοεί με τη φράση «ξεπερνούσα τα όρια». Ο ηθοποιός απάντησε ότι «άπλωνε παραπάνω το χέρι του» και ότι «μπορεί να άγγιζε κάποιον σεξουαλικά με έναν τρόπο που ο ίδιος δεν κατανοούσε εκείνη τη στιγμή ότι ο άλλος δεν επιθυμούσε».

Kevin Spacey admits to Piers Morgan that he has been “too handsy” in the past: “Touching someone sexually in a way that I didn’t know at the time they didn’t want.” Watch the full interview at 8pm (UK) on YouTube 👇 📺 https://t.co/QR11ywsANx@piersmorgan pic.twitter.com/FCi5u5tQJH — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) June 11, 2024

«Ημουν ανοιχτός προς τους ανθρώπους, ήμουν ευγενικός, έτσι λειτουργώ», ανέφερε σε άλλο σημείο. «Προσεγγίζεις κάποιον, δεν θέλεις να είσαι επιθετικός. Θέλεις να είσαι ευγενικός. Θέλεις να δεις αν θα ανταποκριθεί θετικά», είπε επίσης και προσέθεσε: «Θα πρέπει να σε ενημερώσουν ότι δεν επιθυμούν να συνεχίσουν για να καταλάβεις ότι δεν υπάρχει συναίνεση και να σταματήσεις».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Σπέισι αναφέρθηκε στην οικονομική του κατάσταση και αποκάλυψε ότι το σπίτι του πωλήθηκε σε πλειστηριασμό λόγω των χρεών του μετά τις καταγγελίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σε βάρος του. Ερωτηθείς για αυτή την εξέλιξη, ο βραβευμένος ηθοποιός απάντησε ότι προχώρησε σε αυτή την κίνηση επειδή «δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του».

Kevin Spacey breaks down as he tells Piers Morgan he’s lost his home and now owes ‘many millions’ in legal bills. Watch the full interview at 8pm (UK) on YouTube 👇 📺 https://t.co/QR11ywsANx@piersmorgan | @KevinSpacey pic.twitter.com/ouW06zE2vY — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) June 11, 2024

Ο Σπέισι πολλές φορές στη διάρκεια της συνέντευξης έδειχνε συναισθηματικά φορτισμένος. Ειδικά, όταν αναφέρθηκε στη στήριξη που δέχτηκε από τον Ελτον Τζον μετά τις καταγγελίες σε βάρος του, ο ηθοποίος έδειχνε ιδιαίτερα συγκινημένος.

Υπενθυμίζεται ότι, ενώ βρισκόταν στο απόγειο της επιτυχίας του ως πρωταγωνιστής στη σειρά του Netflix «House of Cards», το 2017, ο Σπέισι βρέθηκε αντιμέτωπος με σειρά καταγγελιών για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά. Ετσι, αποχώρησε από τη σειρά, αλλά και από την ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ «All the Money in the World», με τον Κρίστοφερ Πλάμερ να τον αντικαθιστά λίγο πριν από την κυκλοφορία του φιλμ. Μάλιστα, στη συνέντευξη με τον Μόργκαν εξέφρασε την ελπίδα «κάποια στιγμή να μπορέσει ο κόσμος να δει την εκδοχή της ταινίας» με τον ίδιο πρωταγωνιστή.

“I’m hoping that maybe some day our version of the movie might be able to be seen.” Kevin Spacey speaks about being removed from Ridley Scott’s All The Money In The World: “I was incredibly proud of it.” 📺 https://t.co/crsCroMJsd@KevinSpacey | @piersmorgan pic.twitter.com/PGdfQRXTO4 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) June 11, 2024

Πρόσφατα, σε ντοκιμαντέρ του Channel 4 με τίτλο «Spacey Unmasked» βγήκαν στη δημοσιότητα νέες καταγγελίες σε βάρος του ηθοποιού τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Το 2022, ο Σπέισι είχε επίσης μηνυθεί στο Λονδίνο από έναν άνδρα ο οποίος υποστήριζε ότι είχε δεχτεί σεξουαλική επίθεση από τον ηθοποιό με συνέπεια να του προκληθεί «ψυχολογική ζημιά».

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικά πρόσωπα του Χόλιγουντ, όπως η Σάρον Στόουν, ο Λίαμ Νίσον και ο Στίβεν Φράι, έχουν εκφράσει ανοιχτά τη θέση υπέρ της επιστροφής του Σπέισι στην υποκριτική.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Κέβιν Σπέισι στον Πιρς Μόργκαν:

Με πληροφορίες από Guardian