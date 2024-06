Ισραήλ: Με ομοβροντία δεκάδων οβίδων απάντησε η Χεζμπολάχ στον θάνατο κορυφαίου διοικητή της

Ο ισραηλινός στρατός κατέγραψε την εκτόξευση περίπου 150 οβίδων από τον Λίβανο σήμερα, Τετάρτη, το πρωί, κατά τη διάρκεια ισχυρού βομβαρδισμού στις βόρειες περιοχές του Ισραήλ, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF). Η ομοβροντία αυτή, που αποδίδεται στη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, έρχεται την επαύριο του θανάτου ενός από τα κορυφαία στελέχη της φιλοϊρανικής οργάνωσης από ισραηλινή επίθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπηρεσίας Τύπου του στρατού του Ισραήλ, ορισμένες από τις οβίδες αναχαιτίστηκαν από δυνάμεις αεράμυνας, αλλά κάποιες έπεσαν σε μια σειρά από περιοχές στο βόρειο Ισραήλ.

Από τους βομβαρδισμούς ξέσπασαν πυρκαγιές σε ορισμένες περιοχές. Διενεργείται έρευνα για τα περιστατικά αυτά, σημείωσε η υπηρεσία Τύπου του στρατού.

Οι επιθέσεις από αέρος έφτασαν σε δύο κύματα στο βόρειο Ισραήλ, κατά τις ίδιες πληροφορίες. Περίπου 70 από τις οβίδες στόχευσαν την περιοχή Μερόν. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Northern Israel is under massive attack from Iranian proxy Hezbollah.

Each of these puffs in the sky is an intercepted rocket. pic.twitter.com/H46odBedI2

— Eylon Levy (@EylonALevy) June 12, 2024