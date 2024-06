Κουβέιτ: Τουλάχιστον 49 νεκροί από πυρκαγιά σε κτίριο με εργάτες

Τουλάχιστον 49 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που χρησιμοποιείτο για τη στέγαση σχεδόν 200 ξένων εργατών σήμερα στο Κουβέιτ, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό, τον οποίο ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Στη φωτιά, στο προάστιο Μανγκάφ, το οποίο βρίσκεται στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας του Κουβέιτ, τραυματίστηκαν επίσης τουλάχιστον 40 άνθρωποι, έγινε γνωστό από το υπουργείο Υγείας. Η πυρκαγιά ξέσπασε στους κάτω ορόφους ενός κτιρίου, όπου διαμένουν εργάτες από την Ασία, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες και εξαπλώθηκε ραγδαία στους πάνω ορόφους.

A fire in a building housing workers in the city of Mangaf in southern Kuwait has killed at least 41 people. pic.twitter.com/Cn2fmLlyKk

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 12, 2024