Νέα αμφισβήτηση συνόρων με τουρκική NAVTEX στο Θρακικό Πέλαγος

Με NAVTEX που εξέδωσε χθες το βράδυ από τον σταθμό της Σμύρνης, η Τουρκία αμφισβητεί ως «αναξιόπιστα» όσα αναφέρονται στην ελληνική αγγελία που είχε προηγηθεί για τις έρευνες που πραγματοποιεί το σκάφος R/V ALKYON το διάστημα μεταξύ 11 και 22 Ιουνίου στο Θρακικό Πέλαγος, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι πρόκειται για έρευνες που γίνονται σε «εν μέρει μη οριοθετημένες περιοχές» στις εκβολές του ποταμού Εβρου.

Αναλυτικά η τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0563/24 (İzmir NAVTEX Station)

AEGEAN SEA

1. LIMNOS RADIO NAVWARN 091/24 CONCERNING SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES AND SURVEYS TO BE CONDUCTED BY R/V ALKYON FROM 11 JUNE 2024 UNTIL 22 JUNE 2024 IS UNRELIABLE. PART OF THE AREA IN REFERENCE NEAR AND WITHIN LATERAL SEA BOUNDARY BETWEEN TÜRKİYE AND GREECE WHICH IS YET TO BE DELIMITED. OBSERVE A REASONABLE DISTANCE TO AREA.

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 222100Z JUN 24.

Αναλυτικά η ελληνική NAVTEX που είχε προηγηθεί:

ZCZC RA01

111315 UTC IOYN 24

STATHMOS LIMNOY AR.MIN 091/24

AKYROSI MINYMATOS 089/24

THRAKIKO PELAGOS

EPISTIMONIKES ERGASIES THA PRAGMATOPOIITHOYN

APO TO PLOIO ‘PEE ALKYON’

APO 11 MECHRI 22 IOYN 24

STIN PERIOCHI POY PERIKLEIETAI

APO TA STIGMATA:

40-43.77B 026-01.77A

40-40.40B 025-55.23A

40-44.01B 025-53.56A

40-45.07B 025-48.27A

40-44.81B 025-42.55A

40-45.82B 025-36.83A

40-51.77B 025-37.90A

40-51.46B 025-39.33A

40-50.66B 025-43.85A

40-50.79B 025-45.67A

40-50.81B 025-50.14A

40-50.23B 025-52.51A

40-50.01B 025-54.08A

40-49.45B 025-58.83A

40-43.77B 026-01.77A

TIREITAI APOSTASI ASFALEIAS

AKYROSI MINYMATOS TIN 222100 UTC IOYN 24

NNNN