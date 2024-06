Ιταλία – Σύνοδος G7: Ξεκάθαρη στήριξη ζητεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

O Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παίρνει μέρος στη Σύνοδο Κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) που ξεκίνησε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή του Μπρίντιζι της Κάτω Ιταλίας.

«Σύνοδος G7. Ξεκάθαρη στήριξη στην Ουκρανία, στο διεθνές δίκαιο και σε μια δίκαιη ειρήνη», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Ουκρανός πρόεδρος, αναρτώντας φωτογραφίες από τη Σύνοδο. «Κάθε συνάντηση χρησιμεύει στο να δοθούν στην Ουκρανία νέες ευκαιρίες νίκης. Είμαι ευγνώμων σε όλους τους εταίρους μας», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

G7 Summit. Clear support for Ukraine, international law, and a just peace.

Every day we strengthen our positions and our defense of life.

Every meeting serves the purpose of giving Ukraine new opportunities for victory. I am grateful to all of our partners.

