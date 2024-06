Η Κίνα φυλακίζει ακτιβίστρια #MeToo για «υπονόμευση του κράτους»

Η κορυφαία Κινέζα ακτιβίστρια του κινήματος προστασίας των θυμάτων σεξουαλικών επιθέσεων #MeToo, Χουάνγκ Σιουτσίν, καταδικάστηκε σε πενταετή κάθειρξη, αφού κρίθηκε ένοχη σήμερα, Παρασκευή, για προσπάθεια ανατροπής του κράτους, από δικαστήριο στη νότια Κίνα, σύμφωνα με μια ομάδα που αγωνίζεται για την απελευθέρωσή της και με αντίγραφο της δικαστικής ετυμηγορίας.

Η Χουάνγκ, μια 35χρονη ανεξάρτητη δημοσιογράφος, σχεδιάζει να ασκήσει έφεση στην ποινή της, είπαν οι υποστηρικτές της. Ο 40χρονος ακτιβιστής για εργατικά ζητήματα Ουάνγκ Τζιανμπίνγκ, ο οποίος δικάστηκε μαζί με τη Χουάνγκ, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια και έξι μήνες. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν θα ασκήσει έφεση.

#BreakingNews: The verdict in the #XueBing case was delivered this morning. #HuangXueqin received a five-year prison sentence, and #WangJianbing was sentenced to three years and six months. Huang Xueqin declared in court that she would appeal. pic.twitter.com/eHvtmgttse

