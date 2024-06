Κέιτ Μίντλετον: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά από μήνες – Εικόνες από την άφιξή της στο Μπάκιγχαμ

Την πρώτη της επίσημη εμφάνιση έπειτα από μήνες κάνει σήμερα η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ.

Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε αρχικά μέσα στο αυτοκίνητο που τη μεταφέρει στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για τις εκδηλώσεις του Τrooping the Colour στο Λονδίνο, και στη συνέχεια στη βασιλική άμαξα που ακολουθούσε εκείνη του βασιλιά Καρόλου.

Mother and son!

Prince George and the Princess of Wales seen arriving at Buckingham Palace this morning ahead of Trooping the Colour 🤍 pic.twitter.com/MUZmfd1q3A

