Ορεγκον: Κρεμασμένοι ανάποδα σε λούνα παρκ – Για μισή ώρα σε ύψος 30 μέτρων

Για περίπου μισή ώρα έμειναν εγκλωβισμένοι σε ύψος τριάντα μέτρων, αιωρούμενοι ανάποδα, με τα κεφάλια προς τη γη, 28 άνθρωποι σε λούνα παρκ του Όρεγκον, μετά από βλάβη το γιγάντιο παιχνίδι AtmosFEAR.

Portland Fire & Rescue crews rushed to Oaks Park about 3 p.m. as roughly 30 people were stuck on the “AtmosFEAR ” ride upside down.

Read more: https://t.co/w65hQ4VWuB pic.twitter.com/2mUUKMQbD6

— The Oregonian (@Oregonian) June 14, 2024